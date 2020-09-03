Шуфутинский рассказал, как прогуливал учебу в компании Пугачевой

Москва, 3 сентября. Певец Михаил Шуфутинский рассказал о годах учебы с Аллой Пугачевой. Вместе будущие звезды были студентами параллельных курсов в Московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова.

По словам Шуфутинского, они не были добросовестными учащимися и позволяли себе прогуливать занятия, поскольку считали их неважными.

«Не ходили на философию и политэкономию. Наверное, неправильно делали, но так подсказывала нам наша жизнь. Музыкальное училище дало мне многое. Я получил много фундаментальных знаний. Они необходимы музыкантам разных жанров», — отметил певец в интервью в студии программы «Судьба человека».

Шуфутинский признался, что порой с Пугачевой они даже выпивали. Взяв пару бутылок красного вина, молодые люди шли домой к артистке, которая жила неподалеку от училища.

Иногда вдвоем музыканты посещали кино, а несколько раз будущая Примадонна была в гостях у исполнителя хита «Третье сентября».

«Бабушке моей Алла не нравилась из-за коротких юбок. А я бабушке говорил: «Так это то, за что мы ее любим. Какие красивые ноги, почему не оголять». Алла на самом деле была строгих правил. Ее родители держали в ежовых рукавицах», — вспомнил Шуфутинский.

Любовь к длине мини осталась у Пугачевой и сегодня. Звезда в расклешенной белой юбке выше колен два дня назад привела в первый класс своих двойняшек Лизу и Гарри Галкиных. Кадры, на которых Примадонна трогательно провожает наследников в школу, опубликовал портал «Утро.ру».