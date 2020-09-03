Названо условие посещения россиянами Египта, ОАЭ и Мальдив

Москва, 3 сентября. Египет, ОАЭ и Мальдивы расширили список стран, в которые теперь могут летать россияне. Однако отправиться в путешествие можно будет при соблюдении важного условия, предупредил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин

По словам специалиста, всем туристам нужно будет заранее пройти тест на коронавирус. Помимо этого, как отметил Горин, обязательно нужно озаботиться медицинской страховкой, тем более, что даже стандартный вид такого документа покрывает лечение от COVID-19.

«По этим странам действуют требования о наличии ПЦР-теста, и, конечно, мы рекомендуем, чтобы обязательно была медицинская страховка», — отметил Горин в беседе с телеканалом 360.

Россияне, которые собираются ехать в ОАЭ, могут пройти тест на коронавирус в частном медицинском центре. Для удобства отдыхающих ранее был создан специальный перечень таких организаций. Результаты теста нужно будет предоставить миграционным службам и органам здравоохранения Эмиратов.

Горин обратил внимание, что ни в Египте, ни в ОАЭ, ни на Мальдивах прибывающих туристов не помещают в обсервацию.

«Это очень популярные направления. В преддверии зимнего сезона, после окончания курортного сезона на Средиземноморье, естественно», — добавил эксперт.

Согласно принятому распоряжению о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, рейсы в Каир будут выполняться три раза в неделю, а на Мальдивы и в Дубай — два раза в неделю.