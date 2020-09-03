Подписчики заметили на фото Рудковской в купальнике «беременный животик»

Сочи, 3 сентября. Продюсер Яна Рудковская заинтриговала подписчиков новым видео в Instagram. Бизнесвумен засветилась на кадрах в купальнике, после чего некоторые поклонники заподозрили ее в беременности.

На своей странице Рудковская продемонстрировала фолловерам, как она добиралась до Сочи, который является родным городом продюсера. В конце ролика светская львица плещется в море, стоя по пояс в воде. На этих кадрах заметен слегка округлившийся животик Рудковской. Возможно, такой эффект возник из-за света или ракурса, но поклонники продюсера решили, что она ждет малыша.

«Животик видно! Поздравляем», «Беременная», «Кажется, будто беременный животик», «Вы беременны? Поздравляю», — написали фолловеры Рудковской под видео.

Сама светская львица пока оставляет подобные комментарии без внимания. Однако ранее продюсер признавалась, что ждет прибавления в семье. 45-летняя знаменитость, по сообщениям СМИ, мечтает завести еще одного ребенка, но пока забеременеть ей не удается. По слухам, ради своей цели Рудковская прибегала к процедуре ЭКО и даже подумывала о суррогатной матери.

Сейчас же продюсер проводит отпуск в сочинском отеле «Родина». Светская львица по традиции хвастается люксовыми нарядами и позирует в купальнике на пляже. При этом буквально пару дней назад Рудковская и ее супруг Евгений Плющенко отвели сына в первый класс. Многих подписчиков продюсера возмутило, что она улетела на юг без ребенка.