Расстрел соседей кузбасским пенсионером сняли на видео

Кемерово, 3 сентября. Пенсионер устроил стрельбу из ружья по соседям в городе Топки Кемеровской области, один человек погиб, говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ по региону.

По данным правоохранителей, инцидент произошел днем 28 августа на территории частного дома. Пожилой мужчина спрятал ружье и подошел к дому соседей.

Он устроил словесную перепалку с хозяйкой дома, а затем ударил ее. Женщина попросила 14-летнего сына позвать отца. В этот момент 72-летний пенсионер достал ружье и выстрелил.

Видео расстрела соседей опубликовали в Сети.

Супруг пострадавшей получил ранение в грудь и скончался на месте. Вторая пуля попала в плечо мальчику, его госпитализировали.

Правоохранители задержали пенсионера, возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Следственный комитет опубликовал видео оперативных мероприятий.