ФСБ России нашла под Волгоградом тайник с оружием и тротилом

Волгоград, 3 сентября. Сотрудники ФСБ России нашли в Волгоградской области тайник, в котором хранились стрелковое оружие, боеприпасы и порядка трех килограммов тротила. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Находку силовики управления ФСБ России по Волгоградской области обнаружили во время мероприятий по декриминализации региона.

Правоохранители изъяли четыре автомата Калашникова и патроны к ним, тротиловые шашки, ночной стрелковый прицел, взрывчатое вещество пластита, ручные гранаты, мины, дымовые шашки. Найдены были также готовые компоненты к производству СВУ с пультом дистанционного управления.

В ведомстве уточнили, что оружие и боеприпасы принадлежали ОПГ Владимира Кадина, убитого в 2011 году. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Сотрудники ФСБ России ранее задержали 20 подпольных оружейников в девяти регионах страны и ликвидировали шесть их мастерских. Изъяли 83 единицы огнестрельного оружия, 16 гранат, свыше пяти тысяч патронов, более 100 основных частей оружия, пять приспособлений для бесшумной стрельбы и 150 штык-ножей.