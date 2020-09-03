Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии

Москва, 3 сентября. Прокурор запросила для Михаила Ефремова 11 лет колонии общего режима за смертельное ДТП, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

«Прошу назначить Ефремову 11 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на три года», — заявила прокурор.

Прокурор добавила, что без изоляции от общества актер Ефремов не исправится. Кроме того, гособвинение требует также взыскать с Ефремова 500 тысяч рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего и удовлетворить иски остальных потерпевших по делу на 1 рубль.

Ранее в четверг на заседании Пресненского суда Москвы Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП. Как сообщил адвокат актера Эльман Пашаев Ефремов прекрасно осознает, что может оказаться за решеткой.

Напомним, 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест. Данное решение вызвало общественный резонанс. Коллеги Ефремова осудили действия актера, выразив уверенность, что он должен быть отправлен в СИЗО.