Пелоси уличили в двойных стандартах после конфуза в салоне красоты

Вашингтон, 3 сентября. Спикер палаты представитель США Нэнси Пелоси попала в очередной крупный скандал, связанный с мерами по противодействию пандемии. Политического деятеля уличили в двойных стандартах, запечатлев ее посещение салона красоты, который был закрыт на карантин.

Ранее американский телевизионный канал Fox News показал новый сюжет, в котором продемонстрировал видеозапись, сделанную камерами наблюдения в одном из салонов красоты Сан-Франциско. На кадрах видно, что в заведение, закрытое на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции, зашла конгрессвумен, чтобы воспользоваться услугами стилиста и парикмахера. Политик находилась в помещении без маски и других средств индивидуально защиты, пишет «Царьград».

Сама Нэнси Пелоси поспешила прокомментировать этот инцидент журналистам и оправдаться перед общественностью за подобную выходку. Она заявила, что пользуется услугами работников этого салона красоты уже много лет, но в этот раз ее якобы подставили.

Конгрессвумен заявила, что владелец салона красоты якобы неверно ее информировал, заявив, что воспользоваться услугами можно, при условии, что в помещении будет находиться лишь один клиент. Она, призналась, что оконфузилась, но по вине салона, и потребовала извинений от его персонала.

«Выяснилось, что меня подставили. Так что я беру на себя ответственность, что попалась на подставу. Салон должен извиниться передо мной за то, что они меня подставили», – заявила спикер.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай представляет большую опасность для Вашингтона, нежели Россия. Он напомнил, что КНР уже давно наращивает свои вооруженные силы, которые могут угрожать безопасности США.