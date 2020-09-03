Лукашенко произведет кадровые перестановки в руководстве Белоруссии

Минск, 3 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время произвести перестановки в руководстве республики.

«У президента сегодня кадровый день. Ждем новых назначений», — сообщается в Telegram-канале агентства БелТА.

Напомним, 4 июня Лукашенко назначил новый состав правительства, премьер-министром стал Роман Головченко. После президентских выборов в республике, победу на которых одержал Лукашенко, кабмин сложил полномочия в соответствии с его указом от 15 августа.

Какие перестановки произойдут в руководстве Белоруссии сегодня, пока неизвестно.