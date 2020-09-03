В Совфеде прокомментировали позицию России в рейтинге качества элит

Москва, 3 сентября. Здравый смысл показывает, что российская элита не без проблем, но индексы, ставящие ее на одно место с Ботсваной, являются мало связанным с практикой развлечением ученых. Такое мнение выразил сенатор Олег Морозов​​​.

Ранее исследователи из швейцарского Университета Санкт-Галлена и московской школы управления «Сколково» представили рейтинг по индексу качества элит. Бизнес-элитам России в нем досталась лишь 23-я строчка, по показателю РФ оказалась на одном уровне с южноафриканской Ботсваной, сообщает телеканал «360».

«Здравый смысл подсказывает, что наша элита уж точно не без проблем. Но всяческие индексы — вещь лукавая. Скажем, как проверить мобилизационный потенциал элиты? То есть готовность в нужный момент консолидироваться с обществом и сыграть ключевую роль в решении назревших задач?» — задался вопросом Морозов, комментируя позицию РФ в рейтинге.

По его словам, оценивать такие исследования можно исключительно интуитивно, поскольку их методика неизвестна, как и то, какой смысл авторы вложили в понятие «элита».

«Поэтому я не стал бы бить себя по щекам на основе выводов данного исследования, а тем более «занятого места». Это развлечение для ученых, мало связанное с реальной практикой», — подытожил представитель Совфеда.

Авторы рейтинга отметили, что Россия, набравшая 48,9 балла, отличается резким разбросом между разными компонентами индекса. Например, по некоторым критериям страна оказалась в первой десятке рассматриваемых государств, получив самые высокие оценки по макроэкономической политике, отдельным аспектам налоговой политики и конкурентоспособности банковского сектора.

Низкие оценки РФ были даны по индикаторам, связанным с регуляторной политикой.