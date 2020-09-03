Губернатор ЕАО Гольдштейн о евреях, воротах в Китай и крепостном праве

Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал об уникальном регионе и задачах, которые предстоит решить.

— О Еврейской автономной области в других регионах знают мало. Что россиянам должно быть известно об области, которой вы руководите?

— Знаю, каждый губернатор говорит, что его регион уникален. Но я не совру, если скажу, что ЕАО — действительно, уникальный регион, с уникальной историей и людьми.

У нашей области — колоссальный экономический и человеческий потенциал. Но этот потенциал нужно раскрыть. Данное направление я и ставлю во главу угла своей работы.

Смело могу говорить, что здешние места — едва ли не самая недооцененная территория нашей необъятной страны. Близость к Китаю, огромные природные запасы, сельскохозяйственные угодья. Это же житница всего Дальнего Востока! Причем это лишь малая часть секторов экономики, где можно реализовать самые смелые амбиции. А главное — есть люди, которые способны взять на себя ответственность. Поэтому амбиции здешних земель должны быть реализованы обязательно.

— Еврейская автономная область — первое государственное образование евреев со времен Римской империи. Сейчас евреев в ЕАО — 1,5%. Может, пришло время сменить название и отказаться от идиша?

— Да, очень много евреев уехало из Еврейской автономной области. Но их отбытие в Израиль, США и другие страны по большей части было связано с юдофобской политикой государства, которая, увы, имела место и в советский период.

Но мы обязаны помнить, что именно наша страна первой в мире предоставила евреям их собственную территорию. Это было законодательно закреплено еще в 1934 году — задолго до образования государства Израиль.

Уже на основе этого сама идея смены названия выглядит как оскорбление. Мы не имеем никакого права перечеркнуть созданное в угоду чьим-то близоруким идеям. Я говорю о чьих-либо мыслях, которые основаны на плохом знании истории и политики.

Как противоположность подобным нигилистическим мироощущениям, могу сказать, что умение (именно умение!) ценить и принимать историю такой, какая она есть, — одна из главных заслуг современного цивилизованного общества.

Поэтому замечательно, что руководство страны поддерживает идеи сохранения этнокультурной территории евреев. Это главная гарантия того, что славная страница юридически признанной территории еврейского населения не будет перевернута. Наоборот — мы верим, что укрепление российской еврейской самоидентичности будет еще более красочным и его с благодарностью воспримут наши потомки и современники.

В подтверждение своих слов могу сказать, что мы выпускаем и будем продолжать выпускать газету на идише «Биробиджанер штерн». Издаем целый литературный альманах, в котором доля текстов на идише год от года увеличивается. Выводим на качественно новый уровень Фестиваль еврейской культуры, который хотим сделать всероссийским.

У нас даже школа есть с еврейским этнокультурным компонентом. Я вообще убежден, что там, где живы родной язык и родная культура, — там жива сама идея народа. И хотим мы этого!

— Вы родились, закончили школу на Сахалине. Политическая и бизнес-карьера у вас сложились в Коми, долго работали в Москве. Вы со всех сторон успешный человек. Что вас заставляет менять комфорт столицы на отдаленный и очень сложный регион? Что привело вас назад, на Дальний Восток?

— Я немного поправлю вас. Родился не на Дальнем Востоке, а на территории современной Тверской области. Но всю юность и молодость провел на Сахалине. По меркам нашей огромной страны — это не так далеко отсюда. Работал обычным слесарем на Сахалинской ГРЭС.

А потом судьба забросила на север страны — в Республику Коми. Уже там я пришел в политику. Потом — в Госдуму. А после — в Совет Федерации от органов исполнительной власти ЕАО.

Так что переезд сюда не выглядел для меня проблемой. Более того — люди восприняли меня очень тепло. Потому что по менталитету я — дальневосточник. А здесь испокон веков суровые условия. Потому и народ тут, как говорится, нутром чует, что за человек перед ними. Здешние люди знают цену данному обещанию и выполнению его.

А командировочным даже на бумаге я себя не считаю. Купил в Биробиджане квартиру и прописался. Здесь же оплачиваю коммунальные платежи. Тут же хожу по магазинам. Встречаюсь с людьми. Знаю положение дел лично.

И, знаете, чем дольше живу, чем больше вижу трудностей, тем больше хочу изменить здешнюю жизнь к лучшему. Я в молодости занимался боксом. Привык добиваться победы с боем. В прямом смысле этого слова. Побеждать физически и морально.

Поэтому знаю, что сделать регион процветающим — это не «в песочницу прогуляться». Тут тоже нужна борьба. Борьба за регион, его жителей. Нужна стойкость. Во мне это есть. Значит, стоящая передо мной амбициозная задача сделать регион процветающим, вывести людей из многолетней депрессии и безнадеги (а это сейчас присутствует!) — достижимая реальность!

— Вы были руководителем дальневосточного межрегионального координационного совета партии «Единая Россия». По сути, это значит, что вы были политтехнологом. Этот опыт помогает в работе губернатора?

— С одной стороны — мешает. Потому что работа врио губернатора — это не политические технологии, а реальная ответственность за людей, за регион.

Здесь словами не обойтись. Нужен реальный результат. А для региона, его жителей выпало немало трудных испытаний. Еще более, чем свежа, в памяти пандемия коронавируса. Были град, ливень с градом в районах, наводнение. Здесь не до политологий и словесных выгод.

Но, что мне реально пригодилось, так это умение договариваться. В том числе с теми, кто относят себя к числу оппозиции. Но мы живем на относительно небольшой территории. И население пока невелико. Договориться удалось быстро. А общность целевых и общегражданских идей сами по себе создали основу работать вместе.

Но я обязательно воспользуюсь опытом и знаниями политтехнолога в продвижении региона на федеральный уровень. О регионе должны знать все. Для меня ЕАО — центр ДФО, и я хочу, чтобы мы заняли это место. Жители региона достойны только лучшего.

— ЕАО — бедный регион. Как вам удалось выстроить работу с Минфином, чтобы получать поддержку федерального центра? А эта работа, насколько мне известно, организована.

— Первое — чтобы добиться государственных вливаний, нужно в прямом смысле этого слова защитить каждый рубль. Это масса документов. Требуется всё в деталях обосновать. А Минфин РФ умеет считать деньги — у них первоклассные аналитики.

Чтобы активизировать работу с федеральным центром, была в корне перестроена вся работа финансово-экономического блока региона. Теперь все документы готовятся так, что подтверждена каждая копейка.

Но в федеральном центре видят гораздо глубже, чем просто отчеты и финансовые запросы. Там работают очень умные люди.

Нам даются сотни миллионов рублей для инвестиций в социальную и коммунальную сферы. А это вложения в людей, патриотов страны.

Кроме того, нам верят в федеральном центре. Видят нашу настойчивость. Поэтому всё получается. А главное — мне поверили люди. Они видят мое желание работать на благо региона. Значит, государственные инвестиции обязательно достигнут нужного результата. Так и получается.

— А как сейчас выглядит ситуация в экономике области? После завершения эпидемии коронавируса.

— Региону удалось пережить эпидемию. Конечно, в обрабатывающих отраслях в первом полугодии наблюдалось снижение — 10,6%, но ряд отраслей даже показали рост. Так, в сфере добычи полезных ископаемых прирост к январю-июню 2019-го — 15,4%, в обработке древесины — 16,8%, в производстве пищевых продуктов — 29,8%.

Если за первые шесть месяцев, в среднем, по России индекс промышленного производства составил 96,5%, по нашему региону — 105,3%.

Но, знаете, эпидемия выявила неожиданные точки роста! Бизнес, который раньше не был связан с интернет-торговлей, стал активно осваивать онлайн-продажи.

Конечно, никто не говорит, что эпидемия пошла на пользу. Это существенный урон экономике и ущерб людям. Но то, что проблемы показали скрытые резервы, — очень важно. В этой ситуации не может быть отката назад. Технологии, опробованные сейчас, обязательно послужат в будущем.

— Какие важные шаги удалось сделать в области перед эпидемией, во время нее и после?

— Первое, что нужно было сделать, — срочно снять критичные проблемы в бюджете. До того момента бюджетникам в течение нескольких лет месяцами задерживали зарплату. Были долги перед подрядными организациями. Накопились внушительные суммы исков в отношении областной казны.

Поскольку у региона своих средств на погашение не было, я обратился к федеральному центру. Мы получили поддержку от заместителя председателя Правительства РФ — полпреда президента России в ДФО Юрия Петровича Трутнева. Навстречу нам пошли Минфин РФ, другие министерства и ведомства.

В декабре 2019 года на выравнивание бюджета нам выделили почти 310 млн рублей. Около 182 млн мы тут же направили на погашение долгов по зарплате. Без малого 128 млн рублей ушли на исполнение судебных решений по исковым заявлениям к региональной казне.

В марте в область пришла очень большая сумма — 1,131 млрд рублей. И вновь мы профинансировали потребности первоочередного характера. Деньги были отправлены на погашение долгов по зарплате, медицинское страхование, социальную поддержку населения, погашение областных долгов.

Несмотря на кризис, для финансирования важнейших социальных и инфраструктурных проектов в ЖКХ в рамках Центров экономического роста резко увеличили финансирование. На 2020 год расходы области на данные цели — почти 1,279 млрд рублей.

— А какую поддержку обеспечил регион людям и бизнесу в период эпидемии?

— Этот вопрос — весьма объемный. Поэтому я начну с поддержки граждан.

Наша область — одна из ближайших к эпицентру возникновения эпидемии — Китаю. С самого начала стало ясно, что мы имеем дело не просто с простудой, а с чем-то более серьезным. По этой причине мы одними из первых обратились к федеральному руководству, чтобы закрыть границу с Китаем. И нас услышали. Закрытие пограничных переходов позволило отсечь приток инфицированных. Одновременно я распорядился максимально защитить здоровье граждан.

С учетом того, что наша область — приграничная, мы стали действовать так, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации. Были развернуты 220 коек для больных. Это 275% от норматива. К 126 койкам обеспечили подведение кислорода. Еще 31 койку оснастили аппаратами искусственной вентиляции легких. Предварительно заменили электропроводку, чтобы при высоких нагрузках на сеть не произошло эксцессов. На базе санатория «Кульдур» был развернут карантинный обсерватор на 300 мест.

Одним словом — сделали все, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля. Практически по всем показателям готовности к борьбе с новой коронавирусной инфекцией мы обеспечили двойное выполнение норм. И это не перерасход денежных средств. Во время эпидемии точных прогнозов развития ситуации никто не мог дать.

— Еврейская автономная область — один из самых маленьких регионов России. Как по площади, так и по количеству жителей. Субъект РФ не богатый. Со стороны кажется, что у ЕАО есть только одна перспектива — объединение с Хабаровским краем или Амурской областью. Есть ли у области другие перспективы?

— Много раз говорил, что ЕАО — самый недооцененный субъект. Это как-то исторически сложилось. Но на сегодня он самый перспективный в ДФО. Я не вижу необходимости присоединения нашего региона к более крупным соседям.

Мне часто задают вопросы о присоединении журналисты. Но так ли они верны? Прежде всего, нельзя уничтожить исторически значимую еврейскую автономию. Она нужна — как часть этнокультурного кода народа, как историческая память.

И, наконец, в России — масса небольших регионов, у которых нет такого потенциала, как у нас, — сотни тысяч гектаров земель, залежи природных ископаемых. Это все — стратегические ресурсы! И, наконец, у нас есть более 500 километров общей границы с Китаем по реке Амур. Само приграничное положение — основа глобального товарообмена. А там, где есть обмен товарами, — там есть подлинный рост экономики. Мало, кто может похвастаться таким перечнем ресурсов на столь небольшой территории.

— Но граница с Китаем есть и у других регионов. Как ЕАО не стать «игольным ушком» Иерусалима и перевести потоки товаров на себя?

— Нам нужна скорейшая достройка железнодорожного перехода Нижнеленинское — Тунцзян через реку Амур. Сам мост готов на 91%, железнодорожный путь — на 77%. Реализация проекта даст нам шанс превратиться в один из самых развитых субъектов РФ. Пропускная способность моста — 21 млн тонн грузов в год. Это порядка 60 млрд долларов в сегодняшних ценах. Расстояние для грузов между Россией и Китаем сократится сразу на 800 километров. Область, в свою очередь, получит мощный прирост налоговых поступлений. Но самое главное — что к транспортному переходу будет тяготеть целый ряд производственных кластеров.

Мы обязательно реализуем этот проект.

— Дальний Восток страдает от оттока населения. Что нужно сделать, чтобы люди стали приезжать в эту часть страны?

— Если люди не уезжают из нашей области, а стараются остаться здесь, если готовы жить и работать тут, рожать и воспитывать детей — значит, власть работает в верном направлении. Если всё наоборот — значит, есть проблемы.

Люди должны чувствовать себя комфортно повсеместно в любой точке страны — в маленькой деревне или большом городе. Вся разница понимается только в количестве и доступности, но никак не в качестве.

Мы проводим модернизацию медицины, образования, ЖКХ, строим ФАПы. Речь о сотнях миллионов рублей. Наша задача — дать семьям доступное жилье, образование, медицину. Всем этим мы и занимаемся сегодня.

В медицинских вузах, например, сегодня учится в разы больше студентов, чем четыре-пять лет назад. А всё потому, что есть материальная поддержка медиков — вплоть до покупки жилья, не считая выплат для поддержки.

На сферу культуры дали порядка 100 млн рублей. Помогаем педагогам, школам, социальной сфере. Ремонт пищеблоков, строительство ФАПов — лишь часть масштабных преобразований. Это только начало больших перемен в ЕАО.

Я искренне считаю, что нужно дать людям увидеть разницу между бешеной конкуренцией в Москве и здешней возможностью успешно себя реализовать. Здесь гораздо проще и быстрее построить карьеру, стать заметной фигурой, профессионалом, научиться работать в непростых условиях, реализовать самые амбициозные проекты. Уже на основе этого в разы легче реализовывать себя на уровне крупных регионов.

Поэтому я всегда говорю: приезжайте к нам за карьерой, потом будет уже поздно — места будут заняты!

— Возможно ли сделать так, чтобы евреи переезжали в ЕАО? Или, раз это не получилось у коммунистов, то об этой идее можно забыть?

— Совершенно неважно, какой национальности или вероисповедания человек. Люди чаще всего тянутся не только к красотам природы и к географии. Они устремляются туда, где есть хорошие зарплаты и выше шансы для самореализации, высокое качество жизни. Одним словом, во главе всего — комфорт в самом широком смысле этого слова. Крепостное право отменили в 1861 году, и мы не можем заставить людей возвращаться или не уезжать. Мы можем и обязаны создавать все условия для жизни, чтобы к нам хотели приезжать и жить.

Я считаю, сами евреи изъявят желание приехать тогда, когда у нас жизнь станет конкурентоспособнее по сравнению с крупнейшими городами страны. Убежден, что для работы у нас еще будут выстраиваться очереди.

А, вообще, важен сам созидательный настрой тех, кто хочет участвовать в развитии области, желании сделать качество жизни лучше. Где же приложить свои силы — без разницы. Отраслей много. Главное — ощущать себя частичкой процветания и работать, чтобы уют и согласие лишь крепли и приходили в наши дома.

Справка:

Ростислав Эрнстович Гольдштейн (род. 15 марта 1969-го, в Селижарово, Калининская область) — российский государственный и политический деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области с 12 декабря 2019 года. Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от исполнительной власти Еврейской автономной области с 22 сентября 2015 по декабрь 2019 года.

Депутат Государственной думы V и VI созывов (с 2007 по 2015 годы). Заместитель председателя Государственного совета Республики Коми (2007-й).