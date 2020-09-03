Стали известны детали конфликта на заседании ТКГ по Донбассу

Киев, 3 сентября. Конфликт на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе произошел между главами российской и украинской делегации Леонидом Кравчуком и Борисом Грызловым.

Представитель так называемых отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Сергей Гармаш рассказал, что Кравчук резко ответил на оценку Грызлова действий Верховной рады, а также на отказ слушать выступление приглашенных Киевом представителей ОРДЛО, сообщает УНИАН.

Ранее подробности конфликта рассказал представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родиона Мирошника. Он отметил, что представители РФ, ЛНР и ДНР покинули виртуальное заседание, когда Кравчук начал настаивать на выступлении персонажей, приглашенных Киевом в свою делегацию и называемых «украинскими представителями ОРДЛО».

«Впрочем, Кравчук может их слушать хоть каждый день и не впутывать сюда контактную группу», — заключил представитель ЛНР.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда власти Украины развернули военную кампанию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Самопровозглашенные республики заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования гражданского конфликта в Донбассе на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске.