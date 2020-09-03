На Украине назвали «недоделанным» российский танк «Армата»

Киев, 3 сентября. Украинское военное издание Defence Express назвало недоделанным российский основной танк «Армата».

Таким образом украинские журналисты отреагировали на планы «Уралвагонзавода» по созданию машины поддержки танков «Илья Муромец», которая будет разработана на базе «Арматы».

В публикации Defence Express утверждается, что танк «Армата» еще не принят на вооружение российской армии, однако «в России уже говорят о создании на ее базе новой боевой машины». Кроме того, украинское издание напомнило о создании «Уралвагонзаводом» БМПТ «Терминатор», которая якобы «не смогла заинтересовать российских военных».

Ранее гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов заявил, что специалисты предприятия работают над новым вариантом боевой машины поддержки танков на базе унифицированной платформы «Армата». По его словам, машина получит пушки калибра 57 миллиметров и будет называться «Илья Муромец».

В настоящее время на вооружении российский армии стоят БМПТ «Терминатор». Данные машины вооружены пушками калибра 30 миллиметров, а также противотанковым ракетным комплексом «Атака-Т». Главной задачей машин данного типа является огневая поддержка тяжелой бронетехники в ходе наступательных действий.

Критика «Уралвагонзавода» с украинской стороны звучит весьма странно, так как танкостроение Украины переживает глубокий кризис из-за отсутствия рынков сбыта и разрыва кооперационных связей с Россией. Украина экспортировала 49 танков «Оплот» в Таиланд, которые оказались бракованными. Аналогичная ситуация произошла с украинскими бронетранспортерами БТР-4, которые были экспортированы в Ирак.