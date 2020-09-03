Шойгу признался, что мечтает построить инновационный город в Сибири

Москва, 3 сентября. Глава Минобороны РФ и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу рассказал о своей мечте. Министр признался, что хочет построить город в Сибири.

«Я очень хочу построить большой, красивый и очень удобный город в Сибири», — заявил Шойгу в интервью KP.RU.

По словам главы Минобороны, именно в Сибири добывают больше половины российской меди, 75% никеля и почти 90% платины, при этом крупнейшим производителем электродвигателей из медной проволоки является Китай. По этой причине Шойгу считает необходимым создать команду из лучших ученых, производителей и предпринимателей, которые смогли бы продвигать в РФ большую науку. Президент РГО отметил, что строительство нового сибирского города относится скорее к будущему России, чем к географии.

«Такой, знаете, город инноваций, передовой науки и технологий», — пояснил Шойгу.

Также глава Минобороны сообщил, что местом для постройки нового города могла бы стать Минусинская котловина.

Ранее Сергей Шойгу рассказал об уникальной находке, которую исследователи РГО обнаружили на дне Балтийского моря. Там был найден торговый корабль со множеством артефактов.