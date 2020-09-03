В Росстате рассказали, как защитят данные в ходе всероссийской переписи

Москва, 3 сентября. Во время всероссийской переписи населения в 2021 году Росстат не будет собирать персональные данные россиян — их не будут требовать ни от переписчиков, ни от операторов мобильной связи, ни от портала госуслуг, передает Федеральное агентство новостей.

«Вся собранная информация будет полностью обезличена. Персональные данные с портала Госуслуг не попадут в систему Росстата», — заверил руководитель Росстата Павел Малков.

Документы или данные о прописке или аренде жилья при проведении переписи предъявлять не придется.

Всероссийская перепись населения станет первым государственным проектом, в котором будет использоваться отечественная операционная система «Аврора». По словам разработчиков, она позволяет исключить риски потерь и компрометации информации, которые возможны при использовании смартфонов и мобильных устройств, рассчитанных на массового потребителя.

Сегодня операционную систему «Аврора» уже используют «Почта России», РЖД, «Ростелеком» и другие российские компании.

«Это дает новые возможности, но мы понимаем, что это и риск, — говорит Павел Малков. – Любой пилотный проект влечет риски».

«Аврору» установят на планшеты, с которыми переписчики пойдут по российским домам, поток данных с этих устройств будет идти на сервер Росстата с собственной системой, защищенной от похищения данных. Название отечественной BI-системы пока не разглашается, но в Росстате заявляют, что уже используют и тестируют ее в постоянной деятельности ведомства.

По итогам проведения переписи Росстат не только выложит традиционные таблицы, но предоставит доступ к микроданным всем желающим. По запросу нельзя будет увидеть конкретные анкеты, но получить сводные данные удастся. Результаты переписи используют органы власти, историки, социологи, журналисты, политологи и другие эксперты.

Кроме того, в ходе переписи Росстат проверит точность информации big data на основе данных сотовых операторов.

«Считается, что big data дает точную информацию, но этого ранее никто не проверял, — говорит Павел Малков. — Мы возьмем данные всех сотовых операторов, посмотрим численность, пол и возраст в разрезе каждого муниципального образования, сравним с нашими результатами».

Во время переписи 2021 года переписываются все граждане России, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в стране, а также жители других стран, которые оказались в России на дату переписи населения.