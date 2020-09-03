Юлия Ковальчук показала видео после травмы на лестнице

Москва, 3 сентября. Российская певица, экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук получила травму на лестнице и призвала своих подписчиков быть осторожными. Звезда поделилась подробностями происшествия на своей странице в Instagram.

В размещенном видеоролике, лежа на массажном столе, артистка рассказала, что чуть не получила серьезные повреждения, спускаясь по лестнице. В результате все обошлось благополучно и звезда отделалась только «легким испугом».

Итогом падения стала легкая травма и пара ссадин.

«Надо по лестницам ходить аккуратней!» — заметила Ковальчук.

Многочисленные фолловеры посочувствовали экс-«блестящей», при этом отметив ее безупречную фигуру.

«Красавица!» «До свадьбы заживет!» «Фигура огонь!» — написали они, чтобы ободрить любимую певицу.

Ранее артистка показала подписчикам лицо без макияжа. Фанаты, как обычно, разделились на два лагеря: большинство признали Ковальчук «свеженькой и натуральной», но нашлись и те, кто назвал селфи «лицом несчастной женщины» и посоветовал набрать вес.

Все же большинство пользователей Сети считают, что Ковальчук в свои 37 лет выглядит «неприлично молодо». В связи с этим ее часто называют в комментариях «девочкой-подростком» и просят поделиться секретом молодости. Певица ответила фанатам, что для поддержания себя в тонусе необходимо правильно начинать свой день. По словам артистки, в утренние ритуалы должны входить стакан теплой воды, умывание холодной водой, а также улыбка. Ковальчук считает, что сохранение позитивного настроя позволяет не только свежо выглядеть, но и идти по жизни с легкостью.