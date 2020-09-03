Адвокат семьи погибшего Захарова отреагировал на признание вины Ефремовым

Москва, 3 сентября. Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, отреагировал на неожиданное признание вины актером Михаилом Ефремовым.

В четверг в Пресненском суде в Москве начались прения сторон по делу о смертельной аварии в центре Москвы. Во время заседания заслуженный артист РФ выступил с громким заявлением, что признает свою вину в ДТП, которая привела к смерти человека.

Добровинский отметил, что предугадать ход нынешний прений не может. Но все, что исходит от стороны защиты Ефремова, по его мнению, вторично, поскольку есть целый каскад доказательств вины, от которого никуда не деться.

«Когда человека приперли к стенке, и в результате теперь «я виноват и извините, я вас обманывал» — это немножко позерство», — добавил он в разговоре с «ПолитЭкспертом».

Напомним, что трагедия в центре Москвы произошла вечером 8 июня. По версии следствия, Ефремов сел за руль своего джипа в состоянии алкогольного опьянения. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон Lada, которым управлял Захаров. Артист не пострадал, а курьер скончался от полученных травм. В крови Ефремова впоследствии нашли следы наркотических веществ.

Актер практически сразу после аварии признал свою вину, но затем отказался от своих слов, заявив, что «ничего не помнит». Ефремова отправили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В его отношении возбуждено уголовное дело.