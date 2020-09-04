«Ярмарка невест»: в Болгарии можно купить жену из цыганской диаспоры

Если вы отправитесь в Болгарию весной, у вас появится шанс попасть на так называемую «ярмарку невест» и стать свидетелем уникальной брачной традиции цыганского этнического меньшинства. Мероприятие проводится только по религиозным праздникам и привлекает внимание туристов со всего мира. Cначала в происходящее верится с трудом, но вскоре понимаешь, что иногда вековые традиции доминируют над современным восприятием и здравым смыслом.

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» рассказывает о том, как болгарские цыгане собираются в Стара-Загоре, чтобы купить на ярмарке будущих жен.

В этот день девушек, принадлежащих к цыганскому клану Калайджи, со всех уголков страны привозят в окрестности Стара-Загоры. На главной площади города в ярком макияже и нарочито вызывающей одежде они, хихикая, строят глазки толпе мужчин, не скрывающих интерес. Потенциальные женихи пришли не просто поглазеть на девиц, танцующих на капоте машин, — если повезет заключить сделку, можно купить себе жену по выгодной цене.

При этом общение парней с девушками и cовместные танцы допускаются только на праздничных «ярмарках невест», а в обычные дни контакты между представителями двух полов сводятся к минимуму. Родители и родственники девочек строго следят за тем, чтобы во время «праздника невест» на столах не заканчивались угощения и напитки.

Если девушка понравилась, мужчина может подойти к ее семье с предложением «руки и сердца», а точнее — акта «купли-продажи». Стоимость болгарской невесты может варьироваться от 3000 до 10 000 левов, что составляет около 1500-5000 евро. Для страны, в которой средняя заработная плата не превышает 2300 долларов в год, это приличная сумма. Больше всего ценятся светлокожие дамы с голубыми глазами — за такую невесту семья жениха может заплатить до 8500 евро, ведь в цыганских семьях это большая редкость.

На рынок в Стара-Загору девушек начинают привозить сразу после полового созревания в возрасте 14-15 лет и стараются выдать замуж до 19 лет — далее девушка уже считается старой девой и ее стоимость падает с каждым годом.

Жизнь цыган в Болгарии, как и во всем мире, по большей части регулируется традициями. Наемному труду они предпочитают коллективное хозяйство в общине и очень большое значение придают формированию семейных связей на основе этнической принадлежности.

Культурные особенности цыганских общин сложны для понимания, поэтому их жизнь становится предметом спекуляций, фантазий и предрассудков. Ранние браки как дань традиции вызывают противоречивую реакцию общественности, но они имеют ряд причин. Калайджи — набожные христиане, которые считают «чистоту» (девственность) девушки добродетелью. Если после заключения брака невинность невесты не подтвердится, ее с позором отправят назад в родительский дом, а семье придется вернуть жениху заплаченные за «бракованный товар» деньги.

Выходя замуж в 13-17 лет, девочки вынуждены сразу полностью погружаться в семейный быт, зачастую не имея возможности закончить даже среднее образование. При получении предложения от зажиточной семьи жениха родители невесты боятся рисковать, чтобы не упустить «синицу в руках». Обычно они забирают девочку из школы и поспешно выдают замуж.

Однако помимо культурологического аспекта и вековых традиций, у продажи болгарских девушек есть и вполне материальная подоплека. В Болгарии почти 80 процентов цыган живут за чертой бедности, а половина из них — безработные. В клан Калайджи входят около 18 тысяч человек, из поколения в поколение они занимаются изготовлением изделий из меди и считаются беднейшим этническим меньшинством Болгарии.

Общее отсутствие финансовой стабильности и перспектив являются одной из основных причин распространения практики ранних браков. Ярмарки позволяют семьям найти выгодные партии для своих детей и улучшить финансовое положение.

Руководство Болгарии cовместно с фондами ЕС запустило программу поддержки цыганских меньшинств, бюджет которой составляет почти 800 миллионов долларов. В рамках проекта предполагается улучшение жилищных условий и строительство инфраструктуры в цыганских кварталах в течение следующих 10 лет.

Однако усилия правительства и НПО по созданию благоприятных условий для жизни представителей цыганской диаспоры и борьбе с разжиганием межрасовой ненависти продвигаются медленно. Цыгане продолжают жить «на обочине» болгарского общества, а девочки, которые ищут семейного счастья на ярмарке в Стара-Загоре нередко становятся жертвами жестокого обращения со стороны мужчин или сексуальными рабынями.