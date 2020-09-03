Хирург Плахотин назвал новую возможную причину смерти Легкоступовой

Москва, 3 сентября. Пластический хирург Владимир Платохин назвал причину смерти певицы Валентины Легкоступовой. По его мнению, она могла умереть от курения.

По мнению врача, курение было одной из основных причин гибели известной артистки. Платохин объяснил, что у курящих плохие сосуды. И после тех процедур, которые он делал Легкоступовой, все плохо заживало.

Хирург добавил, что у нее были сильные отеки, поэтому звезде выписывали антибиотики.

Однако дочь певицы Анетта Бриль сообщила, что Легкоступова умерла от закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга. Это подтверждают и результаты вскрытия.

Напомним, что 54-летняя исполнительница хита «Ягода-малина» умерла 14 августа. Незадолго до смерти певица распивала алкогольные напитки со своим новым супругом Юрием Фирсовым.

Травму на голове матери обнаружила Анетта. Она отправила Легкоступову в наркологическую клинику, чтобы ее привели в чувства.

Позднее артистку перевели в другую столичную больницу, где ее прооперировали. Но Легкоступова впала в кому и не приходила в сознание.

Подруга Легкоступовой Азиза считает, что причиной запоя певицы была годовщина смерти ее отца Валерия Легкоступова. Кроме того, Легкоступова «отмечала» предстоящие концерты.