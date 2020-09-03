В России выявили 4995 новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 3 сентября. В России за сутки выявлено 4995 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В оперштабе отметили, что 24% пациентов с коронавирусом не имели клинических проявлений. Общее число случаев коронавируса в России составило 1 009 995. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5766 человек. Число летальных случаев увеличилось до 17 528 человек, в том числе 114 человек скончались за последние сутки.

По данным на 3 сентября, больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Москве ― 690 новых случаев. В Петербурге диагноз коронавирус подтвердился у 191 пациента за сутки. В Московской области за сутки зафиксировано 163 новых пациентов.