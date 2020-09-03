Пользователи Сети раскрыли свои секреты в постели

Москва, 3 сентября. Читатели Reddit поделились своими секретами в постели. Они раскрыли их по просьбе одного из пользователей.

Автор поста с ником Little_Diffly обратился к сообществу с личным вопросом.

«Какие трюки в кровати должен знать каждый?» — написал он на портале.

Однако в ответ пользователи Сети начали перечислять советы, которые могут быть лишь опосредовано связаны с интимной жизнью. Они содержали рекомендации для спокойного и приятного сна.

Пользователь Shinigami_121 отметил необходимость регулярно менять постельное белье. По его словам, чистые простыни и наволочки кардинально меняют ощущение от нахождения в кровати. Mad_Aeric уточнил, что при замене постельного важно, откуда начинать укладывать простыню. Он уверен, что в первую очередь нужно застелить наиболее труднодоступный угол.

Нашлись и те, кто отдельно высказался о подушках. Один из пользователей настоятельно рекомендовал уделять внимание их качеству, а не количеству. Он также посоветовал обязательно менять одежду на спальную перед погружением в сон.

Кто-то из читателей Reddit обратил внимание даже на положение рук во время сна. Он заверил, что если поместить одну из них под подушку, спать будет комфортнее.

Также среди рекомендаций можно найти прием расслабляющей ванны, расстановку свечей вокруг кровати, включение вентилятора для контроля климата и многие другие.

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