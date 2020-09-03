Генералы ВСУ увешали себя позолоченной мишурой

В Вооруженных силах Украины в очередной раз вводятся новые знаки различия. Так вновь проявилось неизбывное стремление украинского командования увешать себя и своих подчиненных позолоченной мишурой.

Обозреватель Федерального агентства новостей разобрался в причинах этого явления.

Не в лучшей форме

Вряд ли для кого-то является секретом, что Вооруженные силы Украины, несмотря на бравурные реляции украинских генералов и адмиралов, находятся, мягко говоря, не в лучшей форме. Мы сейчас об общем состоянии армии, а не об униформе. Хотя к униформе тоже есть вопросы.

Насчитывавшая к 2014 году 130 тысяч человек личного состава и постоянно страдающая от недофинансирования украинская армия после начала гражданской войны подверглась взрывному увеличению своей численности. Законом Украины от 6 марта 2015 года нормативная численность ВСУ была установлена в количестве 250 тысяч человек. Однако по состоянию на август 2020 года, согласно официальным данным, опубликованным военным ведомством соседней страны, в ВСУ проходили службу 246 689 человек. То есть даже спустя пять лет «дотянуть» свою армию до новой нормативной численности у Киева не получилось.

При этом изрядно «раздобревшие» ВСУ продолжали страдать от недофинансирования. К этой проблеме добавилась отчаянная нехватка кадров. Дело дошло до того, что часть новых подразделений ВСУ существуют чисто номинально и только на бумаге.

Деградация ОПК украинского государства, последовавшая вслед за развалом Советского Союза, привела к утрате Киевом колоссального количества компетенций в военно-технической сфере. Очень многое из того, что ВСУ досталось в наследство от советской армии, Украина на текущий момент собственными силами производить не может. Речь идет, например, о боевых самолетах и вертолетах, крупных боевых кораблях, зенитных ракетных комплексах и так далее. Возможности Украины по модернизации вооружения и военной техники тоже довольно ограничены.

В общем, ВСУ испытывают дефицит не только в части личного состава, но и в вооружении и военной технике, особенно современной.

Одновременно с этим ВСУ, в силу политических, идеологических и экономических причин, «зависли» в ситуации перманентного перехода от военной доктрины советского образца к пресловутым стандартам НАТО, следствием чего является хаос в нормативных документах и оргштатных структурах.

Призывники на Украине продолжают активно «косить» от военной службы. У значительной части личного состава ВСУ наблюдается крайне низкий уровень мотивации. Среди украинских военнослужащих, особенно тех, кто участвуют в ООС, нередки случаи дезертирства. Очень болезненной темой для ВСУ остается проблема пьянства. А в последнее время к перечисленным напастям добавилась еще и пандемия COVID-19.

Словом, живется украинской армии так себе. На чем же в столь непростой ситуации концентрирует свои усилия командование ВСУ? Может быть, на повышении уровня обученности и мотивации личного состава? Или на насыщении частей новыми образцами вооружения и военной техники?

Нет. Вместо этого военное ведомство Украины в поте лица своего занимается куда более «насущным» делом — рождает эскизы новых знаков отличия для военнослужащих.

Вечный генеральский зуд

В общем-то, все вполне логично и понятно. Обновление формы и знаков различия — процесс куда менее трудоемкий, чем обновление вооружения и военной техники. Он несет не столь уж много рисков, зато приносит немало выгоды: как прямой — в виде госфинансирования для группы производителей, аффилированной с определенной частью армейской верхушки, — так и опосредованной: в виде чинов, наград и иных поощрений, получаемых командованием за успехи на ниве «внедрежа форменных штанов нового покроя и иных инноваций».

Госпереворот в Киеве и боевые действия на юго-востоке страны создали в 2014 году условия, при которых только откровенно ленивый человек не мог попробовать себя в создании украинской формы нового кроя и расцветки. «Бутан», «Дубок», «Барвиха», «Жаба полевая», «ММ14», «Варан», «Хищник» — не счесть рисунков камуфляжа, которые ВСУ примеряли за последние шесть лет.

Количества последовавших за тот же период изменений в униформе и знаках различия ВСУ трудно сосчитать. В результате некоторые армейские части, действующие под жовто-блакитным стягом, стали представлять собой не внушительный строй единообразно одетых военнослужащих, а толпу людей, экипированных в дикую смесь штанов и кителей старого, нового и новейшего образца.

В конце концов, с обновлением униформы ВСУ дело более-менее устаканилось. Официально было объявлено, что ее конечный вариант отражает некие «национальные традиции украинской армии», но на деле она стала гибридом форменного костюма армий ФРГ, США и Австрии. При этом ткань для повседневной формы украинских военнослужащих поставляли предприятия из Белоруссии, а материал для беретов — индийская фирма.

Однако зуд по части генерирования новых и переделки старых знаков различия у украинских генералов и адмиралов оказался столь силен, что не прошел до сих пор. Чем хуже шли дела в ВСУ, тем больше на украинских мундирах появлялось всякой «мишуры».

Перестановка коек в борделе

Очередное подтверждение этого тезиса последовало 1 сентября, когда начальник отдела внедрения военной символики ВСУ полковник Игорь Непота презентовал новую порцию изменений в эмблемах на обмундировании и головных уборах военнослужащих ВСУ.

Больше всего эта часть «крайне необходимых изменений» походила на перестановку коек в борделе. Носил высший офицерский состав позолоченную зубчатку на погонах, а теперь будет — на воротниках. Скрещенные булавы при этом на генеральские воротники влезать перестали. Ну, впендюрим их потом куда-нибудь еще, а пока — убрать!..

«Символика — это язык символов, с помощью символов можно передать больше информации, чем с помощью букв, которые тоже являются носителями информации. И хотя использование букв допускается как в геральдике, так и в эмблематике, это значительно сужает их восприятие», — разливался соловьем Непота.

Так он, в частности, подвел базис под замену на эмблеме войск связи, специалистов автоматизированных систем управления, а также защиты информации и кибербезопасности буквы «i» на позолоченную восьмиконечную звезду, на поверку оказавшуюся стилизованным изображением электрической искры.

Мало, преступно мало эмблем у украинских десантно-штурмовых войск! Поэтому им немедленно следует прилепить на воротники мини-вариант беретного знака. Но мы люди творческие, поэтому просто тупая минимизация — это не наш путь. Поэтому выкинем-ка с новой эмблемы тризуб, заменив его парашютом с присобаченным поверх него фламбергом. Ай, хорошо!

Что там дальше? Позолоченная эмблема медицинских войск — змея, обвивающая жезл Эскулапа на фоне «звезды жизни»? «Звезду жизни» — убрать, прочее оставить. Сделали? — отлично. Жить сразу стало лучше, жить стало веселей!..

А вот еще эмблема частей РЭБ. Что-то она слишком похожа на эмблему, используемую «российскими оккупационными войсками». Переделаем ее так, чтобы походила на эмблему, выполненную в стилистике войск СС. Зато «не як у москалів».

Эмблема военной службы правопорядка совершенно никуда не годится. Но мы сделаем ее прорезной и из желтого металла (больше, больше позолоты!), что, разумеется, кардинально улучшит в ВСУ образ военной службы правопорядка.

А теперь совершим подлинную революцию: впервые в истории украинского войска введем отдельную эмблему для армейской авиации! Тоже, конечно, позолоченную!..

И так далее, и тому подобное.

Лишь бы не стреляли…

Расчетная стоимость указанных преобразований в ВСУ — свыше 20 млн гривен. Но показательно, что вовсе не эти траты на «мишуру» тревожат украинских патриотов. Куда больше их возмущает постепенное исчезновение с эмблем и погон ВСУ украинского тризуба.

«Промосковская зелень убрала трезубцы с эмблем! Зелебобиков коробит от трезубца, как вурдалаков от света!» — завывает в своем блоге, к примеру, президент организации «Доступное жилье ветеранам АТО» Виктор Квятковский сотоварищи.

Но похоже, что украинские генералы с адмиралами, а также те, кто планирует ухватить контракты на выпуск обновленных знаков различия, точку зрения Квятковского не разделяют. В конце концов, 20 млн гривен на дороге не валяются.

Честно говоря, с нашей точки зрения, пусть украинское воинство эти миллионы лучше потратит на позолоченные побрякушки, чем на оружие и военную технику. Как говорится, чем бы в ВСУ ни тешились, лишь бы по мирному населению Донбасса не стреляли.