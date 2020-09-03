Названы самые неудобные и уродливые станции метро в России

Москва, 3 сентября. Станция «Выхино» Московского метрополитена признана одной из самых неудобных и некрасивых в России. Об свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Более 50% опрошенных назвали «Выхино» самой неудобной и некрасивой станцией метро. Вторую строчку рейтинга заняла станция метро «Козья Слобода» в Казани. На третьем месте расположилась станция «Двигатель Революции» в Нижнем Новгороде. Четвертое место досталось станции «Девяткино» Петербургского метрополитена.

Также в список самых некрасивых станций вошла станция «Победа» в Самаре, «Маршала Покрышкина» в Новосибирске и «Уральская» в Екатеринбурге.

Ранее стало известно, что в Московском метрополитене была введена в эксплуатацию система сканирования лица для оплаты проезда. Кроме того, в московском метро начала действовать новая система видеонаблюдения, которая поможет отслеживать загруженность поездов. Данная информация будет поступать в городские мобильные приложения, что позволит пассажирам выбирать наиболее свободные вагоны.