Ефремов признал вину в смертельном ДТП

Москва, 3 сентября. Актер Михаил Ефремов в суде признал вину в смертельном ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.

«У меня заявление. Я признаю свою вину», — сказал артист, когда судья спросила его, не возражает ли он против начала прений в отсутствие второго защитника.

О том, что его подзащитный готов признать вину, ранее рассказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Юрист продолжает утверждать, что в момент дорожной аварии за рулем автомобиля Ефремова сидел кто-то другой, актер же якобы находился на пассажирском сиденье. Пашаев сослался на показания одного из свидетелей, который описал водителя как мужчину в возрасте от 30 до 40 лет в белой футболке и с темными волосами. При этом адвокат утверждает, что он даже знает, кто именно был за рулем.

«Михаил Ефремов запретил мне называть его имя», — сказал защитник артиста KP.RU.

По словам Пашаева, Ефремов прекрасно осознает, что может оказаться за решеткой. Адвокат подчеркнул, что не обещал своему подзащитному оправдательный приговор.

«Он готов сесть в тюрьму и уже даже вещи собрал. Я с самого начала предупреждал его, что возможно такое развитие событий», — подчеркнул Пашаев.

Напомним, вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу возле Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого сидел Сергей Захаров. От полученных травм курьер скончался в больнице.

Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в крови артиста были обнаружены следы наркотиков. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.