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Ефремов признал вину в смертельном ДТП

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Ефремов признал вину в смертельном ДТП

Москва, 3 сентября. Актер Михаил Ефремов в суде признал вину в смертельном ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.

«У меня заявление. Я признаю свою вину», — сказал артист, когда судья спросила его, не возражает ли он против начала прений в отсутствие второго защитника.

О том, что его подзащитный готов признать вину, ранее рассказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Юрист продолжает утверждать, что в момент дорожной аварии за рулем автомобиля Ефремова сидел кто-то другой, актер же якобы находился на пассажирском сиденье. Пашаев сослался на показания одного из свидетелей, который описал водителя как мужчину в возрасте от 30 до 40 лет в белой футболке и с темными волосами. При этом адвокат утверждает, что он даже знает, кто именно был за рулем.

«Михаил Ефремов запретил мне называть его имя», — сказал защитник артиста KP.RU.

Автомобиль Ефремова после ДТП

По словам Пашаева, Ефремов прекрасно осознает, что может оказаться за решеткой. Адвокат подчеркнул, что не обещал своему подзащитному оправдательный приговор.

«Он готов сесть в тюрьму и уже даже вещи собрал. Я с самого начала предупреждал его, что возможно такое развитие событий», — подчеркнул Пашаев.

Напомним, вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу возле Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого сидел Сергей Захаров. От полученных травм курьер скончался в больнице.

Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в крови артиста были обнаружены следы наркотиков. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Источник: РИА Новости
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