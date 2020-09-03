В Белоруссии ответили США на угрозы ввести санкции против России

США, пытаясь надавить на Россию из-за Белоруссии, испытывают чувство неудовлетворенности от плавной потери влияния на мировой арене. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил белорусский политолог Андрей Сыч.

Предупреждение Госдепа

Отношения России и Соединенных Штатов ухудшатся, если Москва силой вмешается в ситуацию в Белоруссии. С таким заявлением выступил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

«Мы донесли нашу позицию российской стороне во время прошедших переговоров в Вашингтоне, Москве и Вене. Если они думают, что американо-российские отношения последние четыре года были сложными, то они могут стать еще хуже», — пояснил Кент.

Он добавил, что сложившаяся ситуация в Белоруссии — это не «геополитическое соревнование между Востоком и Западом или США и Россией», а проблема, которую должны решить власти и граждане республики. «Естественным посредником» для них может стать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), пояснил Кент.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ, если Москва силой вмешается в ситуацию в Белоруссии.

Труп украинской государственности

Как отметил Андрей Сыч, ситуация в Белоруссии стала возможностью для США поиграть мышцами на всеобщее обозрение. Мировой жандарм испытывает чувство неудовлетворенности от плавной потери влияния на мировой арене. Безусловно, эта страна еще долгое время будет сохранять экономическое и военно-политическое лидерство в мире, но укрепление других центров влияния вынуждает действовать решительнее и агрессивнее.

«Теоретическая силовая помощь со стороны России и других стран — участниц ОДКБ в случае возникновения внешних угроз для Белоруссии является полностью законной. Взаимная помощь по защите независимости, территориальной целостности и суверенитета государств — членов ОДКБ является ее уставной задачей. При этом мы видим абсолютно не прикрытое вмешательство со стороны ближайших соседей Белоруссии в ее внутренние дела. Доходит до абсурда, когда в Польше общественные и политические деятели открыто обсуждают, что Гродно должно отойти в состав их страны. На политическое руководство Белоруссии оказывается беспрецедентное давление», — пояснил Андрей Сыч.

При этом, обратил внимание белорусский политолог, уже сегодня можно с уверенностью заявлять о провале реализации цветной революции в центре Европы. Миром в стране Белоруссия обязана «окровавленному трупу» украинской государственности. Видя происходящее на Украине, неполитизированное белорусское общество мобилизовалось и отстояло право на спокойную и размеренную жизнь.

«Практически все агенты иностранного влияния в Белоруссии покинули страну, как только поняли отсутствие перспектив «присесть в мягкие кресла». Те, кто остался на месте, раскололись. И теперь совершенно очевидно, что они будут тянуть одеяло оппозиционного лидерства в разные стороны. Некоторые даже смирились со своим поражением на выборах. Штаб Виктора Бабарико вбил последний клин в раскол оппозиции своим признанием поражения и началом формирования политической партии. Фактически мы видим признание легитимности Александра Лукашенко со стороны основного медийного лидера протестов», — добавил Андрей Сыч.

По словам политолога, затухание протестной активности лишает повода на прямые акты агрессии со стороны заинтересованных стран. Это, в свою очередь, исключает оказание силовой помощи Белоруссии со стороны России.

«Заявление США с угрозами представляется как попытка в очередной раз заявить о себе и напомнить, кто в мире хозяин и «решатель» всех вопросов», — заключил Андрей Сыч.

В Белоруссии с 9 августа не прекращаются митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.

Напомним, Москва констатирует прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию в Белоруссии. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.

Лукашенко заявил, что акции протеста в республике управлялись из-за границы. Белорусский лидер отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. В Кремле и ранее призывали иностранные государства не оказывать влияние на ситуацию в Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.