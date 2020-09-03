Шуфутинский рассказал, почему песня «Третье сентября» стала хитом

Москва, 3 сентября. Российский эстрадный исполнитель Михаил Шуфутинский рассказал, как его знаменитая песня «Третье сентября» находилась в забвении 10 лет, а потом резко стала хитом и обросла мемами. Певец поведал историю легендарной композиции в эфире телеканала «Россия-1».
Сейчас кажется, что без мотива «Третьего сентября» осень встречать просто невозможно, но Шуфутинский сказал, что слава к его песне пришла далеко не сразу.
«Я не мог себе представить такой славы этой песни. Я ее спел впервые в 1993 году. В 1994 году она появилась на концерте на экране телевизора, в «Песне года». А потом я ее не пел лет десять. Она была никому не нужна. Была незрелой для зрителя. Медляк и медляк. Я спел ее на концертах и перестал. А потом вдруг она стала знаменитой. Так бывает», — рассказал певец.
Исполнитель считает одной из заслуг успеха шлягера «прекрасную музыку» композитора Игоря Крутого, а также слова Игоря Николаева и собственное исполнение.
«Игорь Николаев написал прекрасные стихи. А я спел ее гениально. Вот так и получилась эта композиция. Я помню, как люди звонили на радио и говорили: «А поставьте ту песню, где у чувака все ништяк было 2 сентября, а третьего кипиш получился», — заявил он.
6 в квадрате лет назад я внезапно родился ???? В связи с этим вчера вечером немного почитмилили чудесными хинкальками (на 2й фотке). Вы не поверите, но я их ел впервые в жизни! На фото они не очень, но вкуснющие жуть ???? Ну а утром божественный тортик от любимой. Я не сфоткаль, я его быстро и жадно сожраль. Воть. ???? Пойду "отрабатывать" мини-зажор, вечером за 2 дня по подводке отчитаюсь ???? #3сентября
Главному хиту сентября посвящено множество мемов, в Интернете его давно называют народной песней, а дату 3 сентября — Шуфутинов день. При этом сам исполнитель признается, что для него эта дата также является значимой.
«У меня 3 сентября 1995 года родился внук. Он старший из моих внуков. Вот такое совпадение, хотя сомневаюсь, конечно, что его родители специально так подгадали», — с иронией отмечает певец.
В этот день он уже успел поздравить своих подписчиков с неофициальным праздником и опубликовал новый короткий клип на песню в своем Instagram.