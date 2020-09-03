Шейк шокировала прогулкой в «трусах» по улицам Нью-Йорка

Москва, 3 сентября. Российская супермодель и актриса Ирина Шейк прогулялась по улицам Нью-Йорка в провокационном наряде. Снимки папарацци быстро разлетелись по Сети, пользователи которой резко высказались о внешнем виде знаменитости.

Шейк выбрала для выхода из дома откровенный образ, состоящий из мини-шорт, полностью оголяющих ее ноги, и объемной черной толстовки. Модель надела высокие сапоги на каблуках со змеиным принтом и взяла с собой сумку карамельного оттенка и солнцезащитные очки.

Интернет-пользователи остались в недоумении от наряда знаменитой модели. Некоторых даже шокировало смелое решение звезды выйти в такой одежде на улицу. Шейк поругали за «похожие на трусы» шорты, а некоторые решили, что она и вовсе забыла надеть штаны.

«Она выглядит глупо и смешно, отвратительный наряд», — решили комментаторы.

Напомним, что Шейк не раз попадала в списки самых сексуальных моделей и «икон» индустрии. Была лицом брендов Armani Exchange, Guess, La Perla, Givenchy и многих других. В 2017 году, будучи в отношениях с актером Брэдли Купером, родила дочь Лею де Сьен.

Недавно супермодель снялась для обложки итальянской версии журнала Vogue. Россиянка предстала на снимке в пальто прямого кроя, жилете, белой рубашке и галстуке. При этом модель позировала в естественном облике без макияжа и с аккуратно убранными в пучок волосами.