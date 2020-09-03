Путин: Преступлениям нацистов против мирного населения нет прощения

Москва, 3 сентября. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам федерального архивного интернет-проекта «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что жертвами захватчиков стали миллионы ни в чем не повинных людей разных возрастов и профессий.

«Этим чудовищным преступлениям, которым была дана однозначная оценка Международным (Нюрнбергским) военным трибуналом, нет и не может быть ни оправдания, ни прощения. Они не имеют срока давности», — подчеркнул президент РФ.

Путин отметил, что необходимо понимать, к каким последствиям приводит попустительство национализму, ксенофобии, агрессивной политике порабощения. Глава государства призвал «бережно хранить историческую правду о самой жестокой войне XX столетия».

Президент РФ выразил уверенность, что проект привлечет внимание, даст объективную оценку событиям минувшей войны и поможет представителям поискового, патриотического движения.

Ранее Путин заявил, что западные политики знают правду о Второй мировой войне, но намеренно искажают ее в своих интересах. По словам президента РФ, западные историки знают, что не Советский Союз напал на фашистскую Германию, а фашистская Германия напала 22 июня 1941 года на Советский Союз.