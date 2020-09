Клинцевич дал «мужской» совет Столтенбергу, вмешавшемуся в дело Навального

Российский сенатор Франц Клинцевич назвал неприемлемым тон заявлений руководства ЕС и НАТО, потребовавших от России срочного расследования «отравления» Алексея Навального. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Евросовета Шарль Мишель потребовали от Москвы «срочного и полного» расследования «отравления» блогера. Об этом они написали на своих страницах в Twitter.

Germany announced Alexey Navalny was victim of a Novichok attack. I utterly condemn the use of a military-grade nerve agent, which makes it even more urgent that Russia conducts full & transparent investigation. We’ll consult with Germany & all #NATO Allies on the implications.