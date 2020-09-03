Клинцевич дал «мужской» совет Столтенбергу, вмешавшемуся в дело Навального

Российский сенатор Франц Клинцевич назвал неприемлемым тон заявлений руководства ЕС и НАТО, потребовавших от России срочного расследования «отравления» Алексея Навального. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Евросовета Шарль Мишель потребовали от Москвы «срочного и полного» расследования «отравления» блогера. Об этом они написали на своих страницах в Twitter.

«Германия объявила, что Алексей Навальный стал жертвой атаки [отравляющим веществом] «Новичком». Я решительно осуждаю использование нервно-паралитического средства военного уровня, это делает еще более срочным полное и прозрачное расследование, которое необходимо провести России», — заявил Столтенберг.

Germany announced Alexey Navalny was victim of a Novichok attack. I utterly condemn the use of a military-grade nerve agent, which makes it even more urgent that Russia conducts full & transparent investigation. We’ll consult with Germany & all #NATO Allies on the implications. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 2, 2020

Глава НАТО отметил, что альянс проконсультируется со своими союзниками по поводу возможных последствий «инцидента» с Навальным.

Не менее жесткое заявление сделал Шарль Мишель.

«Я самым решительным образом осуждаю попытку заставить замолчать лидера оппозиции Навального с помощью нервно-паралитического вещества военного образца», — заявил он.

I condemn in the strongest possible terms the attempt to silence opposition leader #Navalny with a military grade nerve agent.



Russia must fully investigate and justice must be served. pic.twitter.com/DHd4YoFYrC — Charles Michel (@eucopresident) September 2, 2020

По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне Франца Клинцевича, разговаривать в таком тоне с Россией недопустимо, а вся шумиха вокруг якобы «отравления» Навального попахивает заранее спланированной провокацией Запада против России.

«Подобные заявления со стороны руководства НАТО не только недопустимы, но и контрпродуктивны, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Россия не та страна, с которой можно разговаривать таким тоном! Это первое. Во-вторых, прежде чем делать безответственные заявления, НАТО и ЕС нужно дождаться, чтобы по запросу нашей Генпрокуратуры и Следственного комитета материалы, связанные с Навальным, поступили из Германии к нам. Третье. Мы уже сделали по этому поводу ряд выводов и теперь хотим разобраться: действительно ли там имело место некое «отравление» или это специальная провокационная акция, повторяющая дело [о якобы отравлении в Британии двойного агента Сергея] Скрипаля, для дискредитации России?»

Клинцевича особенно возмутил приказной тон, с которым Столтенберг позволяет себе делать заявления относительно того, что «должна» или «не должна» делать Россия. В ответ Клинцевич позволил себе дать генсеку НАТО «мужской» совет.

«Как мужчина посоветую: пусть он в таком тоне разговаривает со своей женой в спальне, — резко сказал российский политик. — А с Россией так разговаривать — это небезопасно и для здоровья, и для международных отношений. Пора уже громко сказать: вмешательство во внутренние дела России, как одной из ключевых ядерных держав, — это какое-то не очень профессиональное поведение со стороны руководства НАТО».

По словам российского сенатора, в том, что касается гражданина РФ, коим является Навальный, должна разбираться Россия, поэтому Германия обязана предоставить исчерпывающую информацию, которая даст возможность российским правоохранительным органам принять необходимые решения.

«Мы сами во всем разберемся и дадим ответы на все вопросы. Это, надеюсь, произойдет при поддержке коллег из Германии, которые на наш запрос оперативно пришлют четкий ответ, что же на самом деле произошло с Навальным, с точки зрения медицины. Разговоры политиков об этом пока неуместны. Сначала должна прозвучать исчерпывающая информация от медиков, на основании которой наши правоохранительные органы сделают свои выводы. И, уверяю вас, мы значительно раньше разберемся: кто, зачем и для чего, возможно, подготовил очередную провокацию, направленную на дискредитацию России», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее власти Германии заявили, что блогер Алексей Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». Берлин утверждает, что такие результаты представила специальная лаборатория бундесвера (военного ведомства Германии) по просьбе специалистов клиники «Шарите», где держат Навального.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно совершил посадку в Омске, где Навальному оказали медицинскую помощь. По просьбе родственников он был переправлен в Германию, где продолжил лечение в популярной у российской оппозиции клинике «Шарите». Немецкая сторона сообщает, что Навальный остается в реанимации, он подключен к аппарату ИВЛ.

Эксперты отмечают, что ситуацию с Навальным Запад пытается использовать для раздувания очередной антироссийской кампании по аналогии с историей о якобы «отравлении» в Великобритании двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.