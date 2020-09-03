Диетолог объяснил, как избавиться от привычки заедать стресс

Москва, 3 сентября. Известный диетолог Михаил Гинзбург объяснил, как перестать заедать стресс. Эксперт отметил, что для россиян это распространенная проблема.

Люди, которые привыкли заедать переживания, часто поправляются. И это приводит к серьезным проблемам со здоровьем. С наступлением осени тяга к перекусам только усиливается.

«Есть связь между пищевым поведением и инстинктом самосохранения. Это своеобразная защита, при которой человек больше ест», — пояснил Гинзбург, его слова передает «Ридус».

При употреблении пищи в головном мозге выделяется серотонин и «гормон счастья» эндорфин. Следовательно, уровень стресса снижается.

Чтобы избавиться от этой привычки, нужно переключаться на физическую активность. Можно выполнять упражнения, гулять на улице, стоять под душем. Даже если вы хотите полежать в ванне, это поможет на какое-то время заглушить желание поесть, уверен диетолог.

Однако специалист считает, что при серьезном нарушении пищевого поведения нужно обращаться к врачу. Психологи помогут выявить фактор стресса и избавиться от чувства тревоги.

Ранее диетолог предложила россиянам есть фрукты в осенний период, чтобы избавиться от хандры. Именно с похолоданием защитные функции организма снижаются, добавила эксперт.