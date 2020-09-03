Участники испытаний вакцины от COVID-19 центра «Вектор» выписаны без жалоб

Москва, 3 сентября. Все участники первого этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор», получили препарат двукратно и уже покинули стационар. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что девять добровольцев во второй раз получили вакцину от COVID-19 31 августа, 1 сентября их выписали.

«Таким образом, все участники первого этапа вакцинированы двукратно и покинули стационар», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что участники испытаний не жалуются на самочувствие. Второй этап исследования идет в строгом соответствии с протоколом.

Напомним, что вакцина, над которой работают в центре «Вектор», далеко не единственная. Первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса стала российская вакцина «Спутник V». Ее разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Уже известно, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в ноябре-декабре 2020 года после того, как будут налажены поставки больших партий препарата. Первыми его должны получить лица из групп риска: в частности, врачи и учителя. Пострегистрационные испытания вакцины назначены на эту неделю.