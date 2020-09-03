Старший сын Рудковской призвал мать дать «свободу» Гном Гномычу

Москва, 3 сентября. Сын продюсера Яны Рудковской от первого брака Николай Батурин попросил мать «освободить» своего младшего брата Сашу Плющенко, известного как Гном Гномыч, из «родительского плена». Требование к знаменитой родительнице он представил в Instagram.

В своем аккаунте в соцсети Рудковская выложила серию фото с первой школьной линейки младшего сына. Она показала, как вместе с супругом, фигуристом Евгением Плющенко отвела ребенка в первый класс. Вероятно, из-за начала долгого образовательного пути в 11 лет Батурин опубликовал свой комментарий.

«Свободу Гном Гномычу!!» — призвал он.

Однако наиболее вероятно, что таким образом Батурин решил пошутить над Рудковской и ее хейтерами. В Сети продюсера часто обвиняют, что она перегружает наследника тренировками, из-за чего у мальчика не остается времени на игры и общение со сверстниками.

Сама звезда такие обвинения отвергает, уверяя, что маленький Саша любит упорный труд. По ее словам, ребенок сам рвется на лед, поскольку не хочет подвести своего именитого отца в спорте.

Так или иначе, пользователи комментарий Батурина поддержали. Он оказался самым популярным под постом, набрав почти тысячу лайков. Некоторые отметили доброту старшего брата.

«Добрый старший бро!!» — написала april_woman.

Ранее «Газета Кемерова» писала, что Рудковская ждет еще одного ребенка, но вынашивает его суррогатная мать. Продюсер неоднократно говорила, что больше забеременеть самостоятельно ей не удается.

Недавно в Сети появились фото старшего сына Плющенко, сообщает портал «Утро.ру». 14-летний Егор от первого брака фигуриста с Марией Ермак увлекается экстремальными видами спорта, на снимках он запечатлен на мотоцикле около загородного дома в специальной защитной форме.