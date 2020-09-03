Стало известно о тайной свадьбе Матвейчука в Швейцарии

Москва, 3 сентября. Звезда сериала «Маргоша» Глеб Матвейчук тайно женился на актрисе Елене Глазковой. Артист долгое время скрывал от поклонников, что узаконил с ней отношения.

Как выяснили СМИ, Матвейчук успел жениться еще до начала карантина. В свадебное путешествие пара поехала в Швейцарию.

Оказалось, что Глазкова была беременна, и всю поездку ее мучил токсикоз. В Instagram актриса выразила надежду, что однажды они снова отправятся в Швейцарию.

«Столько хотелось посмотреть еще, эх! Но надеюсь, мы еще вернемся. Может даже полным составом, но попозже», — написала звезда.

Поклонники с радостью поздравили пару.

«Какое фантастически красивое фото! Здорово, очень рада за вас, здоровья, счастья, гармонии в семье, вашей сестре респект за фотки», — пожелала подписчица. «Ребятки! Вы очень красивые и счастливые. Вы друг другу на пользу идете однозначно! Счастья вашей семье!» — добавила другая поклонница. «Замечательная пара! Мои огромные поздравления! Будьте счастливы долго-долго! Вы просто сказочная принцесса на фото! Отличный снимок!» — отметила еще одна подписчица.

В середине августа Матвейчук опубликовал в Instagram фото с Глазковой и двумя детьми. Оказывается, у пары уже есть дочь и недавно родился сынишка.

Ранее сообщалось, что актриса Александр Бортич впервые стала мамой. Она родила сына от бизнесмена Евгения Савельева.