Кабмин РФ снял ограничения на выезд за рубеж для ухода за родственниками

Москва, 3 сентября. Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без каких-либо ограничений. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции россиянам доступен был только однократный выезд. Теперь решением премьер-министра это ограничение снято. Исключение из общих правил распространяется в том числе на опекунов и попечителей.

«Послабления вводятся и для иностранцев. Они также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России», — уточняется в сообщении на сайте Кабмина РФ.

Мишустин ранее подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения между Россией, Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Кроме того, решено было увеличить частоту воздушного сообщения со Швейцарией. Оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции заверил, что список стран будет расширен.

Кроме того, Финляндия с 7 сентября возобновит работу визовых центров в России для обслуживания некоторых категорий заявителей. Заявления на выезд в европейскую страну будут приниматься не представительствами, а центрами VFS Global.