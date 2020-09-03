Митя Фомин рассказал, как напугал подписчиков «голым» фото

Москва, 3 сентября. Популярный певец и бывший фронтмен группы Hi-Fi Митя Фомин объяснил, почему решил опубликовать в Instagram снимки, на которых он полностью обнажен. Артист развеял опасения поклонников и заявил, что он не стал эксгибиционистом.

По словам Фомина, «голые» фото, которые он разместил в соцсети недавно, это не первый его подобный пост. Оказывается, примерно полгода назад певец впервые выложил снимок себя обнаженного на обозрение публики. Фомин утверждает, что тогда находился не в лучшей физической форме, поэтому просил подписчиков помочь с поисками тренера. Однако интимный снимок напугал некоторых фолловеров музыканта.

«Никого не хотел обидеть. В итоге потерял три тысячи подписчиков. Причем мгновенно!» — рассказал певец изданию «Собеседник».

Что касается свежих снимков, то, по словам Фомина, артист получил множество восторженных комментариев.

«Нет, эксгибиционистом не стал. <...> Интимные фотографии — это лишь всплеск эмоций. Я нагулял аппетит за лето, отдохнул и почувствовал, что можно дать немного обнаженки», — объяснил публикацию провокационных фото певец.

Фомин рассказал, что фотографии были сделаны совсем недавно в одном из сочинских отелей. Кроме того, певец раскрыл, кто именно фотографировал его в таком виде.

«Консьержка! Я ее попросил, она и сфотографировала!», — поделился артист.

Ранее Митя Фомин рассказал, как исполнил в Крыму свою заветную мечту. Как оказалось, певец давно хотел купить квартиру у самого моря.