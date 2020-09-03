Абсолютно голую экс-солистку Serebro сравнили с булгаковской Маргаритой

Москва, 3 сентября. Бывшая участница прекратившего свое существование трио Serebro Полина Фаворская продемонстрировала своим поклонникам стройное тело и подтянутые ягодицы. Певица выложила снимок, на котором она предстала полностью нагой, в своем аккаунте Instagram.

«Я хаос. Ты — мой фрактальный мир», — подписала публикацию певица, которая сейчас выступает с собственной группой FAVLAV в жанре поп-рока.

Однако подписчики увидели на черно-белой фотографии убегающей обнаженной Фаворской не философские мотивы, а сходство с сюжетными линиями романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

«Полетели, Маргарита!» «Маргарита на балу», «Прямо Маргарита в воплощении хаоса», — написали восхищенные смелой фотографией своего кумира подписчики.

Другой лагерь фанатов осыпал комплиментами красоту Фаворской и отметил ее прекрасную физическую форму.

«Нереальная», «Русалочка», «Самая красивая нудистка», «Огонь», —написали фолловеры.

Напомним, что Фаворская после ухода от продюсера Максима Фадеева кардинально сменила имидж как в жизни, так и в соцсетях. Певица стала выступать в кардинально другом жанре, и теперь ее аккаунты в соцсетях полны ярких провокационных фотографий. Недавно солистка FAVLAV также порадовала своих подписчиков фотографией топлес.

Также она признавалась, что продюсер Максим Фадеев регулярно критиковал ее творческие способности и не позволял раскрыть творческий потенциал. Фаворская призналась, что в группе ей «быстро обломали крылья».