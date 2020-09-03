Падва рассказал об «ужасном влиянии» адвокатов на дело Ефремова

Москва, 3 сентября. Вмешательство адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева «ужасно влияет» и на судьбу актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, и на права потерпевших по делу. Об этом заявил известный российский адвокат Генрих Падва.

Он резко высказался о скандально известных защитниках, назвав их недостойными.

«Если бы не вмешались два недостойных так называемых адвоката, то, я думаю, дело Ефремова давно бы уже рассмотрели в суде и вынесли справедливый приговор», — сказал он в интервью «Ленте.ру».

Падва также прокомментировал символический иск потерпевших к обвиняемому. По его мнению, предъявленная Добровинским от лица своих подопечных к актеру сумма в один рубль — это «театр и спектакль», который к тому же лишил пострадавшую сторону права на возмещение причиненного ей ущерба.

«Сейчас [по делу Ефремова] совершенно неясная ситуация: суд, я уверен, хватается за голову и не знает, что делать. Со всех сторон поднялся шум, совсем запутали это дело. Суду теперь будет очень нелегко принять справедливое решение», — констатировал адвокат.

Работа Добровинского и Пашаева по делу об аварии с Ефремовым возмутила многих в юридическом сообществе. Защитница Сталина Гуревич заявила, что адвокаты дискредитируют профессию и должны быть лишены лицензии.

Начальник юротдела Московского профсоюза полиции Игорь Гришаков указал на то, что Пашаев в своей помощи подопечному фактически выходит за рамки закона. «Обрабатывая» свидетелей и совершая махинации с документами, он сам превращается в преступника.

Когда Ефремов на какое-то время принял решение отказаться от услуг своего звездного адвоката, Падва в интервью телеканалу «360» сказал, что «Миша опомнился». Юрист признался, что был рад за актера, который решил не сотрудничать с таким «мошенником».

Разбирательство по делу Ефремова продолжается. 1 сентября Пресненский суд Москвы завершил изучение доказательств. Судья Елена Абрамова назначила проведение прений сторон на четверг, 3 сентября.