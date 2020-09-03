Глава Россотрудничества связал «отравление» Навального с СП-2

Москва, 3 сентября. Ситуация вокруг блогера Алексея Навального, которого, как утверждают в Германии, «отравили» веществом типа «Новичок», спровоцирована противниками строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

По его мнению, все, что происходит вокруг Навального, не имеет никакого отношения ни к «Новичку», ни к оппозиции и «борьбе за права и свободы», ни к тайным лабораториям или выборам.

«Все это только про «Северный поток — 2». Ищите, откуда запахло деньгами», — написал глава Россотрудничества в Facebook.

Примаков задался вопросом, кто именно втянул в историю с «отравлением» Навального Берлин, кто подселил Германии идею обязательного участия в этом вопросе.

«Или кто-то там сразу и вел эту историю», — предположил он.

Ранее и политолог Сергей Маркелов не исключил, что заявления немецких политиков об «отравлении» Навального связаны со строительством «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что ситуация с блогером очень выгодна западным СМИ. На фоне разворачиваемых событий немецкая оппозиция уже потребовала прервать постройку объекта.

Дело в том, что многие европейские страны, в том числе и Германия, поддерживают проект, ведь заинтересованы в бесперебойных поставках ресурса. А США выступают категорически против «Северного потока — 2», потому что хотят продавать Европе свой сжиженный природный газ. Как отметил эксперт фонда «Народная дипломатия» Владимир Киреев, США готовы использовать любые методы, чтобы удержать свои позиции.

Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. 22 августа его доставили в берлинскую клинику «Шарите».

Доктор химических наук Леонид Ринк объяснил, что Навальный не мог быть отравлен «Новичком», поскольку данное вещество состоит из множества компонентов и становится готовым к использованию исключительно после взрыва.