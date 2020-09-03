«Мистер Вселенная» отреагировал на обвинения в домогательствах к россиянке

Москва, 3 сентября. Трехкратный обладатель титула «Мистер модель Вселенной» Эдуард Кривенко ответил на обвинения в домогательствах к россиянке.

Девушка по имени Екатерина утверждает, что Кривенко приставал к ней в гостинице на Урале. Спортсмен назвал ее заявления «полной ложью». Почти каждый известный человек попадал в такую ситуацию, когда ему пришлось доказывать свою невиновность, отметил он.

«Люди льют грязь, чтобы сделать себя известнее», — заявил Кривенко.

Он подчеркнул, что будет держаться от этой истории в стороне. Кривенко считает, что девушка пытается привлечь к себе внимание.

По данным СМИ, Екатерина требовала вызвать полицию. Она заявляла, что стала жертвой домогательств.

По словам девушки, конфликт с Кривенко произошел из-за интимных фото и роликов с ее участием. Екатерина утверждает, что раньше они встречались с манекенщиком.

Кривенко — уроженец Ростова-на-Дону, карьеру манекенщика он начинал в родном городе. Модель стал известен в 2007 году, завоевав титул Мистер Россия-Universe.

В свободное время Кривенко занимается спортом и проводит обучающие тренинги для похудения и наращивания мышц.

Ранее сообщалось, что украинская актриса Татьяна Острецова обвинила коллегу в сексуальных домогательствах. По словам артистки, мужчина держал свои руки на ее коленях и пытался залезть под юбку.