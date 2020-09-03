Россия оказалась на 23-м месте в рейтинге качества элит

Москва, 3 сентября. Исследователи швейцарского Университета Санкт-Галлена совместно с Московской школой управления «Сколково» составили рейтинг стран по качеству элит. Россия заняла в списке 23-е место, говорится в докладе аналитиков.

Всего в рейтинг попали 32 государства. Качество элит исследователи оценивали по четырем составляющим: политическая и экономическая власть, а также политическая и экономическая ценность. При оценке использовались 72 показателя.

В релизе «Сколково» пояснили, что индекс качества элит демонстрирует, насколько национальные элиты влияют на общество по таким параметрам, как создание и перераспределение ценностей, пишет НСН. Исследователи подчеркнули, что чем ниже качество элит, тем сильнее они тормозят развитие своих государств.

Первое место в рейтинге занял Сингапур с результатом 68,5 балла, передает «ФедералПресс». На втором месте оказалась Швейцария (индекс 64.9), а на третьем — Германия (индекс 64,2). Кроме того, в первую десятку вошли Великобритания, США, Австралия, Канада, Япония, Южная Корея и Швеция.

России, попавшей на 23-ю строчку, исследователи присудили индекс 48,9. Такой же показатель был зафиксирован у южноафриканской Ботсваны. Также рядом с Россией в рейтинге находятся Мексика, Саудовская Аравия и Индия.