Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Москва, 3 сентября. Россия возобновляет международное авиасообщение с тремя странами: Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, в Каир будут осуществляться три рейса в неделю, в Дубай — два. В аэропорт Велана тоже запустят по два рейса в неделю.

Решение восстановить авиасообщение предложил оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции. Специалисты пообещали в дальнейшем расширить список стран, основываясь на санитарно-эпидемиологической ситуации в мире.

Кроме того, решено было увеличить частоту воздушного сообщения со Швейцарией до четырех рейсов в неделю.

«Два рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва — Женева — Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих — Москва — Цюрих», — уточняется в сообщении на сайте Кабмина РФ.

Напомним, что 1 августа Россия восстановила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, также открылась сухопутная граница с Арменией. С 15 августа обладатели вида на жительство в Швейцарии могут полететь в эту страну.

Южная Осетия планирует открыть границу с Россией 15 сентября. А Греция собирается запустить рейсы для граждан России при наличии отрицательного результата теста на COVID-19 с 7 сентября. Польша возобновила авиасообщение с РФ со 2 сентября.

Накануне послы 27 стран Евросоюза озвучили свое решение не вносить изменения в список из десяти иностранных государств, с которыми страны сообщества открывают внешние границы. США и Россия в этот список по-прежнему не входят.