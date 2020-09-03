Жириновский призвал подогнать российские танки к границам Украины и Польши

Москва, 3 сентября. В ответ на поддержку Украиной, Польшей и Прибалтикой протестующих в Белоруссии, Россия должна начать масштабные военные учения на западных границах. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, в Белоруссии сейчас не выборы, а угроза «независимости и территориальной целостности страны».

«Через Белоруссию угроза нам. Поэтому, мы должны принять самые жесткие меры. Наказать всех, кто угрожает Белоруссии. Чтобы они поняли, что мы приложим все силы, чтобы ни один чужой солдат не ступил на территорию Белоруссии», — заявил Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

Он отмечает, что все пробравшиеся в Белоруссию диверсанты из Украины, Литвы и Польши должны быть нейтрализованы и арестованы.

«На Украине есть лагеря, где готовят экстремистов и радикалов, для отправки в Белоруссию, нам нужно уничтожить эти лагеря», — говорит лидер ЛДПР.

Жириновский призвал привести российскую армию в полную боеготовность, чтобы продемонстрировать Киеву, Вильнюсу и Варшаве, с кем они имеют дело.

«Мы должны объявить воинские учения по захвату Украины. Белорусские войска будут двигаться при нашей поддержке. То же самое с Польшей, тысячи танков подогнать к польской, литовской и украинской границе», — комментирует парламентарий.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с RT прокомментировал санкции Литвы, Латвии и Эстонии в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его мнению, решение прибалтийских государств поляризоваться против Минска «индуцировано с Запада». Слуцкий назвал это грубыми попытками расшатать ситуацию в стране.