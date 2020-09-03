Шуфутинский порадовал поклонников новым клипом на песню «Третье сентября»

Москва, 3 сентября. Известный шансон-исполнитель Михаил Шуфутинский порадовал поклонников новым коротким клипом на знаменитую песню «Третье сентября». Ролик певец опубликовал на своей странице в Instagram.

«С третьим сентября», — поздравил Шуфутинский подписчиков с неофициальным праздником.

В клипе шансонье переворачивает страницу ежедневника с датой 3 сентября, а затем сжигает ее. На листке бумаги можно прочитать две надписи: «взглянуть на твое фото» и «расстаться». Кроме того, на видео Шуфутинский играет в бильярд и позирует за рулем автомобиля. В ролике припев из песни звучит в новой аранжировке.

Поклонники Шуфутинского пришли в восторг от клипа и рассказали, что благодаря шансонье 3 сентября стало для них особенной датой.

«Третье сентября — лучший неофициальный праздник, который я жду больше, чем собственный день рождения», — признался dmmtriikolychev.

«Особенный праздник осени. Переворачиваем, пора!!! Костры рябин уже вовсю горят», — написала natasha_bolinok.

«Михаил Захарович, вы на высоте!» — прокомментировал aleksandr.kubrak.9.

«Вы лучший!!! За неделю просыпаюсь с песней «Третье сентября»! Огонь!» — поделилась восторгом 19pretty_woman81.

Песню «Третье сентября» Шуфутинский впервые исполнил в 1993 году. С развитием Интернета композиция обрела новую популярность благодаря многочисленным мемам про эту дату и про перевернутый календарь.

Ранее Шуфутинский рассказал, что вечером 3 сентября выйдет в прямой эфир в Instagram. Артист пообещал поздравить поклонников с личными и семейными праздниками.