Алибасова возьмет под опеку бывшая любовница из Англии

Москва, 3 сентября. Россиянка Ляна Фридман, которая занимается бизнесом в Великобритании, заявила, что согласна взять скандального продюсера Бари Алибасова на содержание. Создателя группы «На-На» и предпринимательницу связывает долгий роман.

О планах Фридман стало известно после того, как Алибасов объявил о разводе с Лидией Федосеевой-Шукшиной. По словам женщины, она всегда была против его брака с знаменитой актрисой. Бизнесвумен считала, что ни к чему хорошему эти отношения не приведут. Известно, что Фридман живет попеременно то в России, то в Великобритании, и она готова оплатить продюсеру дорогостоящий отпуск.

«Я думаю, он принял правильное решение. Ему же виднее. Что дал ему брак с Лидой? Одни скандалы! А сейчас место освобождается: у меня есть шанс», — приводит слова Фридман издание «Собеседник».

По мнению бизнес-леди, после лечения в психиатрической клинике Алибасову потребуется длительное восстановление либо на Канарах, либо на Мальдивах. При этом Фридман обещает, что она сможет окружить его любовью и заботой, обеспечив ему место, где он «сможет забыться».

«Я готова взять его на полное содержание. Куплю билет на двоих. А там пусть летит, с кем захочет. Думаю, что, конечно, он выберет меня», — сказала Фридман.

В конце августа Алибасов подал на развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Официальная причина — «неразрешимые противоречия». После выписки из больницы Алибасов-старший сразу обратился в суд — он решил разводиться со своей супругой, с которой прожил в браке почти два года. По словам артиста, он не может видеть то безобразие, которое происходит в семье артистки.