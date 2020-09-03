Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийства

Красноярск, 3 сентября. Красноярскому предпринимателю Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в организации убийства в 1994 году, сообщает Следственный комитет РФ.

«Следственными органами СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «з», «н» статьи УК «Организация убийства двух лиц», — сказано в сообщении.

В СК отметили, что в ближайшее время потерпевшие и обвиняемый приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела. В отношении бизнесмена расследуются еще два уголовных дела — о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.

Напомним, предпринимателя задержали в мае по делу об убийстве двух жителей Красноярска, которые, по мнению следствия, как и Быков, входили в преступное сообщество. По данным СК, стремясь захватить лидерство в криминальной среде Красноярского края, Быков в период с 1993 по 1995 год собрал свою ОПГ, а также сделал своими структурными подразделениями банды Вилора Струганова, Владимира Татаренкова и других преступников.