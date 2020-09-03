Помпео заявил, что Китай для США опаснее России

Вашингтон, 3 сентября. Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Китай представляет более серьезную угрозу для Вашингтона, чем Россия. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства заявил в эфире телеканала Fox News.

«Самая серьезная угроза для Соединенных Штатов со стороны иностранной державы исходит от Коммунистической партии Китая (КПК)», — сказал Помпео, отвечая на вопрос, какая страна опаснее для США — Китай или Россия.

По словам госсекретаря, КПК наращивает вооруженные силы. Кроме того, Помпео утверждает, что китайцы «внедрились в США так, как этого не сделала Россия».

Глава американского внешнеполитического ведомства считает, что из-за Китая в США были уничтожены десятки тысяч рабочих мест. Помпео назвал подобные действия неприемлемыми и заявил, что президент США Дональд Трамп «не позволит этому продолжаться».

Ранее Майк Помпео в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил обеспокоенность в связи с планами Китая по покупке украинского двигателестроительного завода «Мотор Сич». Госсекретарь США назвал покупку предприятия «пагубными инвестициями КНР в Украину».