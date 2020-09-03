Названы способы распознать сердечный приступ

Москва, 3 сентября. Среди самых распространенных и опасных болезней XXI века первые места занимают сердечно-сосудистые заболевания. Портал «Дни.ру» со ссылкой на кардиолога Олега Волкова рассказал, как избежать трагических последствий сердечного приступа.

Сердечный приступ наступает, когда сердечная мышца не снабжается в достаточном объеме насыщенной кислородом кровью. Обычно это происходит из-за закупорки сосуда тромбом.

Специалисты отмечают, что в некоторых ситуациях, приближение сердечного приступа можно предсказать, но для этого нужно прислушиваться к своему организму. Необходимо проявить настороженность, если у вас есть один или несколько факторов риска ишемической болезни сердца (ИБС).

«К ним относятся (в порядке убывания значимости): повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина в крови, курение, избыточный вес тела, диабет, малоподвижный образ жизни, стресс, потребление некоторых веществ, наследственная предрасположенность, пожилой возраст, мужской пол, менопауза», — пишет «Дни.ру».

Иногда сердечный приступ не имеет ярко-выраженных симптомов, и пациенты переносят его «на ногах», игнорируя, как им кажется, «незначительные боли».

«Наиболее характерный симптом — это появление чувства тяжести, заложенности или давящей боли в области груди или за грудиной, отдающей в левое плечо, лопатку, левую половину шеи или челюсти», — отмечает портал.

Кардиологи говорят, что любая боль в груди требует внимания, если она продолжается более 15 минут и сопровождается одышкой, тошнотой, бледностью или рвотой. В таком случае необходимо срочно вызвать скорую помощь и зафиксировать время начала приступа. Возбраняется любая физическая активность и прием пищи. В таких ситуациях на счету каждая минута, любые задержки способны привести к смерти.

Ранее Специалисты из Европейского общества кардиологов опубликовали советы для пациентов с болезнями сердца, которые желают заниматься спортом. Они подчеркнули, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю. При этом физическая активность должна быть средней интенсивности.