Розенбаум признался, что до сих пор переживает смерть брата

Москва, 3 сентября. Известный певец Александр Розенбаум пережил потерю своего младшего брата Владимира 15 лет назад. Исполнитель признался, что часто вспоминает его и даже иногда «разговаривает» с ним по телефону, общаясь с самим собой.

По словам Розенбаума, гибель близкого человека стала для него тяжелым ударом. Он рассказал, что сочинил несколько песен в память своему брату. По словам исполнителя, он редко бывал дома из-за гастролей, но всегда знал, что брат следит за мамой и папой, передает «7дней».

По словам исполнителя, он редко бывал дома из-за гастролей, но он всегда знал, брат следит за мамой и папой. Чтобы справиться с горем и вспомнить своего любимого брата, музыкант иногда «звонит» ему по телефону.

«Дурка такая, но она потрясающая. Я ему говорю и за него отвечаю. Полное ощущение, что я с ним разговариваю. У нас так похожи голоса, интонации…» — объяснил исполнитель в эфире YouTube-шоу «Зангалис & К».

Напомним, что ранее стало известно о смерти актера сериала «Воронины» Бориса Клюева. Актер скончался на 76 году жизни. Причиной смерти стала онкология — с 2018 года Клюев боролся с раком легких.