Врач предложил отправить родителей школьников на самоизоляцию

Ростов-на-Дону, 3 сентября. Дети, которые в наступившем учебном году пошли в школы, могут принести домой коронавирус, поэтому родителей учащихся лучше отправить на самоизоляцию. Таким мнением поделился известный в Ростове-на-Дону врач-уролог Георгий Багдыков в интервью «Российской газете».

По прогнозу медика, осенью заболеваемость COVID-19 должна возрасти, поскольку сезон отпусков закончился, и стартовал учебный год.

«Семьи вернутся из отпусков, с морского отдыха. Оттуда приедут и заболевшие. Это неизбежно», — отметил Багдыков.

Врач напомнил, что дети редко болеют COVID-19, однако школьники все же могут принести вирус домой и заразить родителей, бабушек или дедушек.

«Я бы родителей отправил на изоляцию и ограничил контакты с внуками бабушек и дедушек», — предложил медик.

По мнению Багдыкова, такие ограничения нужно ввести хотя бы на осень, потому что в это время года опасность представляет не только коронавирус, но и грипп и ОРВИ. Врач отметил, что в связи с этим людям предстоит выдержать «двойной удар».

Ранее вирусолог Вадим Покровский рассказал в комментарии Федеральному агентству новостей, что большие города переживут вторую волну коронавируса легче, чем глубинка, поскольку у жителей мегаполисов формируется коллективный иммунитет. По словам эксперта, небольшие населенные пункты столкнутся со значительными проблемами.