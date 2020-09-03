Снимки дочери Гузеевой топлес озадачили подписчиков

Москва, 3 сентября. Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова опубликовала в Instagram несколько очень откровенных кадров. На них она предстала практически без одежды.

20-ти летняя дочь телеведущей не привыкла прислушиваться к мнению посторонних людей, поэтому регулярно дает поводы для обсуждения себя. На днях Ольга сбрила брови, а теперь выложила в Сеть свои откровенные фото.

На опубликованных кадрах девушка предстала топлес. Поклонники Ларисы Гузеевой считают, что дочь дискредитирует телеведущую своим вызывающим поведением.

«Выглядит как зомби с голыми сиськами. Сама Лариса наверняка в шоке»; «Зачем такое публиковать, не понимаю. И ладно бы фото были красивыми, но на этих она похожа на неадекватную», — приводит мнение пользователей портал «СтарХит».

Сама Гузеева неоднократно заступалась за дочь и поощряла ее «перформансы» в социальных сетях. Телеведущая отмечает, что Ольга выросла умной девушкой, очень тонко чувствующей окружающий мир.

Несколько дней назад Ольга Бухарова разместила в Instagram-stories свое обнаженное фото, сидя в ванной. На кадре девушка подогнула ноги, прикрывая коленями грудь. Она написала, что она «немного одинокий человек». Также подписчики обратили внимание на частично сбритые из-за пирсинга брови девушки.