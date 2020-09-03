Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Федосеевна-Шукшина расплакалась после решения Алибасова подать на развод

32
0 Оставить комментарий

Федосеевна-Шукшина расплакалась после решения Алибасова подать на развод

Москва, 3 сентября. Супруга продюсера Бари Алибасова Лидия Федосеевна-Шукшина до последнего не знала, что ее муж подал на развод через суд. По словам адвоката актрисы Юлии Вербицкой-Линник, эта новость довела супругу скандального артиста до слез.

Юрист считает, что сложившаяся ситуация доставила массу боли и оскорбила Федосееву-Шукшину. Дело в том, что Бари Алибасов не решился лично объясниться перед своей супругой, поэтому решил общаться сразу через адвокатов.

«Когда ей об этом рассказали, она расплакалась. Она действительно любила этого человека, искренне к нему относилась. Как так можно было обидеть? Зачем?» — объяснила в интервью KP.ru Вербицкая-Линник.

Адвокат также отметила, что единственное пожелание к супругу от Федосеевой-Шукшиной было то, чтобы он был «здоров и счастлив».

Федосеевна-Шукшина расплакалась после решения Алибасова подать на развод

При этом юристы актрисы обращают внимание, что изначально инициатором свадьбы был Бари Алибасов. Он убеждал, что их семья будет счастлива под его опорой и защитой. Однако, по словам адвоката, он переписал на себя квартиру в Новой Москве и переоформил недвижимость Федосеевой-Шукшиной на своего помощника.

Ранее экстрасенсы и эзотерики объяснили, почему распалась семья Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Новости партнеров