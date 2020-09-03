Федосеевна-Шукшина расплакалась после решения Алибасова подать на развод

Москва, 3 сентября. Супруга продюсера Бари Алибасова Лидия Федосеевна-Шукшина до последнего не знала, что ее муж подал на развод через суд. По словам адвоката актрисы Юлии Вербицкой-Линник, эта новость довела супругу скандального артиста до слез.

Юрист считает, что сложившаяся ситуация доставила массу боли и оскорбила Федосееву-Шукшину. Дело в том, что Бари Алибасов не решился лично объясниться перед своей супругой, поэтому решил общаться сразу через адвокатов.

«Когда ей об этом рассказали, она расплакалась. Она действительно любила этого человека, искренне к нему относилась. Как так можно было обидеть? Зачем?» — объяснила в интервью KP.ru Вербицкая-Линник.

Адвокат также отметила, что единственное пожелание к супругу от Федосеевой-Шукшиной было то, чтобы он был «здоров и счастлив».

При этом юристы актрисы обращают внимание, что изначально инициатором свадьбы был Бари Алибасов. Он убеждал, что их семья будет счастлива под его опорой и защитой. Однако, по словам адвоката, он переписал на себя квартиру в Новой Москве и переоформил недвижимость Федосеевой-Шукшиной на своего помощника.

Ранее экстрасенсы и эзотерики объяснили, почему распалась семья Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной.